Работы по строительству аэропорта в Лачине выполнены на 53%

В рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в Шуше состоялось заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям.
По информации министерства цифрового развития и транспорта, глава рабочей группы, замминистра Рахман Гумбатов сообщил, что в настоящее время продолжается строительство аэропорта в Лачине. «На сегодня в рамках проекты выполнено 53% предусмотренных работ», отмечает ведомство.
Касаясь вопроса строительства железных дорог на освобожденных территориях Гумбатов отметил, что работы по строительству ж/д Барда-Агдам (протяженность 47,1 км) и Горадиз-Агбенд (протяженность 110,4 км) выполнены на 83% и 44% соответственно.
Кроме того, в настоящее время в рамках 17 проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре идет строительство автомобильных дорог общей протяженностью 2 157 км, из которых большая часть это дороги республиканского значения.
Б.Рустамбеков
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