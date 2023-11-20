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Карабах 20.11.2023 17:45

Работы по строительству аэропорта в Лачине выполнены на 53%

В рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в Шуше состоялось заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям.

По информации министерства цифрового развития и транспорта, глава рабочей группы, замминистра Рахман Гумбатов сообщил, что в настоящее время продолжается строительство аэропорта в Лачине. «На сегодня в рамках проекты выполнено 53% предусмотренных работ», отмечает ведомство.

Касаясь вопроса строительства железных дорог на освобожденных территориях Гумбатов отметил, что работы по строительству ж/д Барда-Агдам (протяженность 47,1 км) и Горадиз-Агбенд (протяженность 110,4 км) выполнены на 83% и 44% соответственно.

Кроме того, в настоящее время в рамках 17 проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре идет строительство автомобильных дорог общей протяженностью 2 157 км, из которых большая часть это дороги республиканского значения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, ТРАНСПОРТ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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