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Дальнее зарубежье 20.11.2023 22:21

Премьер Финляндии не исключил дальнейшие меры на границе с РФ

Финляндия может принять дальнейшие меры, такие как закрытие КПП на границе с Россией, если будет такая необходимость, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в понедельник.

"Ситуация развивается в плохом направлении. Если изменений не будет, мы примем больше мер и, если необходимо, то быстро", - приводит слова министра газета Yle.

В сообщениях СМИ отмечается, что, по словам Орпо, Финляндия видит признаки того, что рост числа мигрантов, которые пытаются попасть через Россию в Финляндию, не случаен, а является результатов неких "организованных усилий".

На прошлой неделе Финляндия закрыла несколько пропускных пунктов на границе с Россией, по заявлениям финских властей, из-за ситуации с мигрантами, стремящимися попасть в страну. Позднее в СМИ появились сообщения о возможном полном закрытии российско-финской границы.

Скопления беженцев на приграничных территориях нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Минувшей ночью в связи со скоплением мигрантов у международного пункта пропуска Люття силами регионального МЧС был организован пункт обогрева. К настоящему моменту он расформирован, скопления беженцев на приграничных территориях нет", - написал он в понедельник в своем телеграм-канале.

По словам Парфенчикова, мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД.

"Хочу отметить, что все органы власти и силовые ведомства на территории Карелии провели скоординированную и оперативную работу. Ситуацию продолжаем держать на контроле. Хотя, конечно, весьма сложно здраво объяснить позицию наших западных соседей, которые создают подобные ситуации, нарушая собственные правила миграционной политики", - добавил глава республики.

Ранее в понедельник в управлении МЧС Карелии "Интерфаксу" сообщили, что пункт обогрева на границе с Финляндией у международного пункта пропуска Люття (Вартиус) расформирован. "Потому что вчера всех (мигрантов - ИФ) увезли на автобусах оттуда", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось со ссылкой на агентство PAP, в финском Вартиусе началось возведение дополнительных защитных барьеров. При помощи армейской тяжелой техники, экскаваторов и кранов ставятся заборы и иные заграждения, призванные обеспечить защиту пограничного пункта пропуска от неконтролируемого наплыва иммигрантов.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ГРАНИЦА


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