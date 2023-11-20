Пакистан намерен закупить в Азербайджане карбамид

Пакистан проведет переговоры с Азербайджаном, Россией и Китаем о поставках 200 тыс. тонн карбамида из-за его острой нехватки в стране.
«Совет Управления по регулированию государственных закупок одобрил предложение Министерства промышленности и производства Пакистана о переговорах с Азербайджаном, Россией и Китаем о закупке 200 тыс. тонн карбамида», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на газету Daily Pakistan.
По словам собеседников Daily Pakistan в пакистанском Минпроме, Исламабад столкнулся с острой нехваткой, минимум, 200 тыс. тонн карбамидов после временного закрытия местных заводов на несколько недель и увеличения спроса на карбамид в декабре и январе.
Переговоры с Баку, Москвой и Пекином будут вестись при условии соблюдения межправительственных соглашений и обеспечения механизма определения цен. В настоящее время цены на такие удобрения на мировом рынке составляют от $415 до $420 за метрическую тонну.
Механизм определения цен будет осуществляться посредством торгов, стандартный период проведения которых составляет 45 дней.
Р.Ахмедов
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