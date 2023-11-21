SMBC Aviation Capital заказала у Airbus 60 самолетов A350neo

Ирландская лизинговая компания SMBC Aviation Capital заказала у Airbus еще 60 самолетов A350neo.

В результате общее количество заказанных компанией лайнеров этого типа почти достигло 340, сообщается в пресс-релизе Airbus. Поставки самолетов продлятся до конца текущего десятилетия.

С момента начала производства A320neo в 2010 году Airbus получила заказы на более 6,5 тыс. самолетов данного семейства от свыше 100 клиентов.

Котировки акций Airbus начали торги во вторник ростом примерно на 0,1%. Рыночная стоимость европейской авиакомпании в текущем году увеличилась почти на 20% (до 104,4 млрд евро), в то время как французский фондовый индекс CAC 40 прибавил около 12%.