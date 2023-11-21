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Бизнес и законодательство 21.11.2023 20:21

Власти Китая одобрили слияние Broadcom и VMware

Китайский антимонопольный регулятор одобрил слияние между американским производителем полупроводниковых компонентов Broadcom (SPB: AVGO) и разработчиком технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMware Inc. (SPB: VMW), пишет Financial Times со ссылкой на заявление властей.

Одобрение сделки предполагает ряд ограничительных условий, сообщает газета без их уточнения.

Broadcom и VMware в совместном пресс-релизе отметили, что получили все необходимые разрешения надзорных органов и рассчитывают закрыть сделку в среду.

В октябре FT сообщала, что власти Китая могут затянуть одобрение этого слияния на $69 млрд, о котором стало известно в мае 2022 года.

Акции Broadcom дешевеют на 3,3% в ходе предварительных торгов во вторник, VMware - на 4,7%.

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Тэги: КИТАЙ, BROADCOM, VMWARE, СЛИЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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