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ТЭК 21.11.2023 18:37

Операторы энергосистем Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии встретятся в Баку в декабре по проекту Black Sea Energy

В Будапеште состоялась пятая министерская встреча для реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии».

Как сообщает министерство энергетики Азербайджана, на встрече обсуждались вопросы, связанные с перспективами коридора по странам, присоединение Болгарии к проекту, возможности финансирования проекта Европейским Союзом, деятельность консалтинговой компании «CESI» по проекту прокладки подводного кабеля через Черное море между Грузией и Румынией.

На заседании была дана положительная оценка по проведению тендера по выбору консалтинговой компании для подготовки Технико-экономического обоснования (ТЭО) коридора и выражено намерение сразу приступить к подготовке ТЭО сразу после завершения этого процесса.

Подчеркнув важность скорейшего создания совместного предприятия, решено провести встречу операторов передающих систем четырех стран в Баку в декабре 2023 года и начать процессы, связанные с присоединением Болгарии к проекту.

Кроме того, участники заседания приветствовали бакинскую встрече в ноябре этого года между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, и намерения стран Центральной Азии осуществлять обмен «зеленой энергией» с Европой посредством «Зеленого энергетического коридора».

Также в рамках встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленой энергетики между соответствующими министерствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии» и достигнута договоренность о создании «платформы зеленой энергии».

По итогам заседания был подписан протокол и принято решение о проведении следующего заседания в 2024 году в Грузии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗАСЕДАНИЕ, ЭНЕРГЕТИКА, КОРИДОР


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