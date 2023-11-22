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Это интересно 22.11.2023 19:19

Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность $866 млн

Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет передал акции своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway на сумму $866 млн четырем благотворительным организациям, которые управляются членами его семьи, говорится в сообщении компании.

Баффет конвертировал 1,6 тыс. акций класса A в 2,4 млн акций класса B, после чего передал 1,5 млн бумаг в фонд Susan Thompson Buffett Foundation, названный в честь его жены, и по 300 тыс. акций фондам Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation.

Бизнесмен с 2006 года ежегодно жертвует крупные суммы на благотворительность в виде акций Berkshire. Ранее он пообещал раздать 99% состояния.

Баффет, которому исполнилось 93 года, назначил сыновей Говарда и Питера, а также дочь Сьюзен своими душеприказчиками, а также попечителями благотворительного фонда, которому отойдут все деньги после его смерти.

Акции Berkshire класса А во вторник завершили торги на отметке $543,15 тыс. за бумагу, цена бумаг класса B составляла $361,4 за акцию.

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Тэги: США, БАФФЕТ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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