Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Положение о Совете координации транспорта.
Текст документа опубликован в среду на сайте главы государства.
Основными направлениями деятельности Совета являются: развитие и совершенствование сферы транспорта; координировать деятельность госорганов, местных органов самоуправления и частного сектора в соответствующих направлениях; обеспечение проведение мероприятий с целью эффективности мобильности населения.
Председателя и членов Совета утверждает президент Азербайджана.
Согласно положению, решения, принятые Советом, обязательны для исполнения госорганами.
Р.Ахмедов
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