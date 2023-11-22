Алиев утвердил Положение о Совете координации транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Положение о Совете координации транспорта. Текст документа опубликован в среду на сайте главы государства. Основными направлениями деятельности Совета являются: развитие и совершенствование сферы транспорта; координировать деятельность госорганов, местных органов самоуправления и частного сектора в соответствующих направлениях; обеспечение проведение мероприятий с целью эффективности мобильности населения. Председателя и членов Совета утверждает президент Азербайджана. Согласно положению, решения, принятые Советом, обязательны для исполнения госорганами. Р.Ахмедов

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