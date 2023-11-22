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Транспорт и связь 22.11.2023 17:02

Алиев утвердил Положение о Совете координации транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Положение о Совете координации транспорта.

Текст документа опубликован в среду на сайте главы государства.

Основными направлениями деятельности Совета являются: развитие и совершенствование сферы транспорта; координировать деятельность госорганов, местных органов самоуправления и частного сектора в соответствующих направлениях; обеспечение проведение мероприятий с целью эффективности мобильности населения.

Председателя и членов Совета утверждает президент Азербайджана.

Согласно положению, решения, принятые Советом, обязательны для исполнения госорганами.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТРАНСПОРТ, СОВЕТ

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