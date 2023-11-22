Алиев: Азербайджан поддерживает деятельность ОИС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейна Брахима Таху, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
В ней отмечается, что в ходе встречи Алиев еще раз выразил признательность ОИС за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а государствам-членам организации - за исламскую солидарность.
Он подчеркнул, что два месяца назад Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, и заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом.
Глава государства отметил, что Азербайджан также всегда привержен принципу исламской солидарности, и добавил, что Баку поддерживает деятельность организации и продолжит вносить добровольные финансовые пожертвования ОИС.
В свою очередь генсек ОИС "передал поздравления по случаю обеспечения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также проводимых в Карабахе восстановительных и строительных работ", говорится в информации.
Он высоко оценил поддержку деятельности ОИС, добровольные финансовые пожертвования Азербайджана, подчеркнул их важность для организации. Хиссейн Брахим Таха поблагодарил Алиева за оказанный прием, регулярное проведение в Азербайджане мероприятий ОИС и финансовую поддержку.
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