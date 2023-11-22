Байрамов обсудил с генсеком ОИС перспективы связей Азербайджана и организации, обстановку в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха обсудили в среду вопросы сотрудничества и перспективы связей Азербайджана и ОИС, а также обстановку в регионе, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"На встрече были обсуждены вопросы повестки сотрудничества и перспективы связей Азербайджана и ОИС, подготовки к предстоящему в следующем году саммиту ОИС и другим мероприятиям высокого уровня, планы нашей страны в этом контексте, а также обстановка в регионе", - говорится в сообщении.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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