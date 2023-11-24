Азербайджан положил конец агрессивному сепаратизму на своей территории - Алиев

Азербайджан в сентябре 2023 года положил конец агрессивному сепаратизму на своей суверенной территории, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В первые годы независимости Армения оккупировала около 20% территории Азербайджана. В результате политики этнической чистки проводимой Арменией, более 1 млн азербайджанцев были изгнаны с земель своих предков. Переговоры, продолжавшиеся около 30 лет, не дали никаких результатов, так как целью Армении являлось сохранить оккупацию территорий», - сказал Алиев в пятницу во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.

По его словам, заявление премьер-министра Армении (Никола Пашиняна – ИФ) в 2019 году в городе Ханкенди, который находился в то время под оккупацией: «Карабах — это Армения и точка», полностью уничтожило переговорный процесс.

Президент подчеркнул, что в ходе 44-дневной второй Карабахской войны осенью 2020 года Азербайджан нанес Армении поражение и положил конец оккупации.

«Мы сами обеспечили выполнение 4 резолюций Совета безопасности ООН. К сожалению, Армения и после этого не выполнила взятые на себя обязательства. На суверенных территориях Азербайджана оставался контингент вооруженных сил Армении численностью около 15 тыс. человек. В результате проводимой ими провокационной деятельности погибли азербайджанские военнослужащие», - отметил Алиев.

«Ответом на это, а также с целью положить конец «серой зоне» 19-20 сентября этого года мы провели в Карабахе антитеррористическую операцию. Всего лишь в течение одного дня был восстановлен суверенитет Азербайджана над своими территориями, включая город Ходжалы, где в 1992 году был учинен геноцид в отношении азербайджанского народа, и мы положили конец агрессивному сепаратизму в Азербайджане», - заявил президент.

Б.Рустамбеков