Азербайджан положил конец агрессивному сепаратизму на своей территории - Алиев

Азербайджан в сентябре 2023 года положил конец агрессивному сепаратизму на своей суверенной территории, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В первые годы независимости Армения оккупировала около 20% территории Азербайджана. В результате политики этнической чистки проводимой Арменией, более 1 млн азербайджанцев были изгнаны с земель своих предков. Переговоры, продолжавшиеся около 30 лет, не дали никаких результатов, так как целью Армении являлось сохранить оккупацию территорий», - сказал Алиев в пятницу во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.
По его словам, заявление премьер-министра Армении (Никола Пашиняна – ИФ) в 2019 году в городе Ханкенди, который находился в то время под оккупацией: «Карабах — это Армения и точка», полностью уничтожило переговорный процесс.
Президент подчеркнул, что в ходе 44-дневной второй Карабахской войны осенью 2020 года Азербайджан нанес Армении поражение и положил конец оккупации.
«Мы сами обеспечили выполнение 4 резолюций Совета безопасности ООН. К сожалению, Армения и после этого не выполнила взятые на себя обязательства. На суверенных территориях Азербайджана оставался контингент вооруженных сил Армении численностью около 15 тыс. человек. В результате проводимой ими провокационной деятельности погибли азербайджанские военнослужащие», - отметил Алиев.
«Ответом на это, а также с целью положить конец «серой зоне» 19-20 сентября этого года мы провели в Карабахе антитеррористическую операцию. Всего лишь в течение одного дня был восстановлен суверенитет Азербайджана над своими территориями, включая город Ходжалы, где в 1992 году был учинен геноцид в отношении азербайджанского народа, и мы положили конец агрессивному сепаратизму в Азербайджане», - заявил президент.
Б.Рустамбеков
Brent перешла к слабому росту, торгуется у $81,8 за баррель
Казахстан может профинансировать проекты в энергетике на $3 млрд за счет пенсионных активов
Нацбанк Казахстана готов плавно снижать базовую ставку в 2024г при замедлении инфляции
ТЦ «Шахдаг» налаживает сотрудничество с казахстанским «Шымбулак» в развитии горнолыжного туризма
Три четверти американских миллениалов уверены, что счастье можно купить за деньги
Уровень безработицы в странах ОИС с 2010г вырос на 0,5 п.п., до 6,3% - Бабаев
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Пашинян не исключает перевода в разряд погашения госдолга Армении перед РФ средств, выплаченных за непоставленное российское оружие
Премьер Армении и глава германской разведки обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Токаев выступает за создание «зеленых» коридоров и устранения барьеров для торговли между странами SPECA
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире