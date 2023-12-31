Азербайджан искоренил сепаратизм на своей земле - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористическая операция Вооруженных сил страны в сентябре в Карабахском регионе позволила искоренить армянский сепаратизм.

«Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день, и даже меньше, антитеррористическая операция увенчалась полной Победой азербайджанской армии. Сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм (армянский – ИФ) в Азербайджане был искоренен и это зло больше не сможет поднять голову на наших землях», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, в 2023 году в жизни Азербайджана произошло много важных событий. «Но среди этих событий в памяти азербайджанского народа навечно останется восстановление государственного суверенитета. В результате однодневной антитеррористической операции в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет, был обеспечен вывод оккупационных сил с азербайджанской территории, уничтожена вражеская армия, уничтожена или взята в качестве трофея военная техника врага», - добавил Алиев.

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