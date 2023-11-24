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24.11.2023 16:10

В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву

В Yelo Bank состоялось музыкальное мероприятие,посвященное100-летиюОбщенациональноголидера Азербайджана Гейдара Алиева. На торжественном концерте,под названием "100-летняя симфония",прозвучали народные песни Азербайджана и произведения известных композиторов под аккомпанементкамерного оркестраАзербайджанской Государственной Академической Филармонии.

Со вступительной речью выступил Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов, подчеркнув,что основной целью концерта, посвященного дорогой памяти Гейдара Алиева, является широкое пропагандирование культуры Азербайджана и национальных музыкальныхшедевровнашей страны

В течение мероприятия были представлены различные аудио и видеоматериалы, рассказывающие о жизни и деятельности великого лидера. На концерте прозвучали незабвенные произведения музыки, которые были любимы Гейдаром Алиевым,в исполнениимногих известныхмузыкантови молодых певцов. Выступления были тепло встречены гостями.

Другим удивительным моментом для гостей стало то, что такое крупное мероприятие, как концерт, проходило именно на территории Банка. Дело в том, что главный офис Yelo Bank обладает большим залом на 400 человек. Здесь проводятся показы фильмов, выступления различных известных личностей и другие важные мероприятия.

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