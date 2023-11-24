Токаев выступает за создание «зеленых» коридоров и устранения барьеров для торговли между странами SPECA

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам SPECA активнее сотрудничать в сфере создания «зеленых» коридоров и устранения торговых барьеров.

«Страны SPECA стали континентальным мостом между Европой и Азией. Это колоссальное преимущество, которое нам необходимо развивать. Большие надежды в этом плане мы связываем с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. Уверен, что сопряжение Среднего коридора с проектом «Пояса и Пути», а также Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway придаст мощный мультипликативный эффект мировой торговле», - сказал Токаев в пятницу, выступая на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.

По его словам, наряду с этим Казахстан готов к активному сотрудничеству по развитию коридора Север–Юг.

«За последние 15 лет наша страна инвестировала в транспортную инфраструктуру более $35 млрд. В течение ближайших трех лет мы планируем проложить свыше 1,3 тыс. км железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы. Приглашаю всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря, а также совместному производству транспортных судов», - отметил Токаев.

Токаев также отметил, что страны SPECA имеют большие возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации.

«Уже сегодня мы отмечаем поступательный рост товарооборота между Казахстаном и странами SPECA. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на треть и составил порядка $10 млрд. Считаю, что в обозримой перспективе у нас есть все возможности удвоить данный показатель. Мы способны обеспечить друг друга различными товарами по конкурентным ценам, сократив импорт из других стран», - подчеркнул он.

Президент Казахстана также коснулся вопроса создания «зеленых» коридоров и устранения различных барьеров.

По его словам, это придаст существенный импульс торговому сотрудничеству, в том числе в таких отраслях, как строительство, химическая и пищевая промышленность.

«Мы способны обеспечить друг друга различными товарами по конкурентным ценам, сократив импорт из других стран. Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции в страны SPECA по 175 несырьевым товарным позициям на сумму $2,3 млрд. Мы также готовы рассмотреть соответствующие предложения наших партнеров», – подчеркнул Токаев.

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена 26 марта 1998 года. В настоящее время государствами-участниками SPECA являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Б.Рустамбеков