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Регион 24.11.2023 16:25

Пашинян не исключает перевода в разряд погашения госдолга Армении перед РФ средств, выплаченных за непоставленное российское оружие

Сумма, выплаченная за российское оружие, которое не было доставлено в Армению, может пойти на погашение государственного долга страны перед Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Конечно, такие проблемы есть. Должен вам сообщить, что идут дискуссии о механизмах решения этой проблемы. Одним из вариантов может стать уменьшение размера суммы задолженности Республики Армения перед Российской Федерацией. Это не единственный вариант", - отметил Пашинян.

По его словам, Россия настроена решить этот вопрос в рабочем порядке.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ГОСДОЛГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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