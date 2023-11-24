Пашинян не исключает перевода в разряд погашения госдолга Армении перед РФ средств, выплаченных за непоставленное российское оружие

Сумма, выплаченная за российское оружие, которое не было доставлено в Армению, может пойти на погашение государственного долга страны перед Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Конечно, такие проблемы есть. Должен вам сообщить, что идут дискуссии о механизмах решения этой проблемы. Одним из вариантов может стать уменьшение размера суммы задолженности Республики Армения перед Российской Федерацией. Это не единственный вариант", - отметил Пашинян.

По его словам, Россия настроена решить этот вопрос в рабочем порядке.