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Дальнее зарубежье 26.11.2023 14:40

Блинкен вновь посетит Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни, сообщает газета The Jerusalem Post.

Это будет уже четвертый визит Блинкена в еврейское государство с момента нападения ХАМАС 7 октября, отмечает издание.

По данным Jerusalem Post, визит госсекретаря США состоится на следующей неделе.

В.Алиев

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, БЛИНКЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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