Блинкен вновь посетит Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни, сообщает газета The Jerusalem Post. Это будет уже четвертый визит Блинкена в еврейское государство с момента нападения ХАМАС 7 октября, отмечает издание. По данным Jerusalem Post, визит госсекретаря США состоится на следующей неделе. В.Алиев

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