В Египте получили списки израильтян и палестинцев, которых планируется освободить в воскресенье

Египетские власти получили списки палестинцев и израильтян, освобождение которых намечено на воскресенье в рамках договоренности, достигнутой между израильскими властями и движением ХАМАС.
"Списки, в которые включены имена 13 израильтян и 39 палестинцев, которых планируется освободить в воскресенье, поступили в Египет. Это третья группа освобождаемых за время объявленного в пятницу четырехдневного режима прекращения огня", - приводит межарабский телеканал "аль-Арабийя" выдержку из коммюнике главы Государственной информационной службы Египта Диаа Рашвана.
О времени обмена пока не сообщается.
Ранее The Times of Israel сообщила, что израильская служба тюрем уведомила о получении списка заключенных палестинцев, которых планируется освободить позже в воскресенье.
"Палестинцев освободят только после освобождения и подтверждения личностей израильтян", - отметило издание.
По данным службы, как и ранее, заключенные в израильских тюрьмах палестинцы будут перемещены в тюрьму "Офер" на Западном берегу реки Иордан для прохождения медосмотра в присутствии сотрудников Международного комитета Красного Креста, а затем отправлены на Западный берег реки Иордан или в Восточный Иерусалим.
Воскресенье - третий день из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Этот срок может быть продлен, если палестинская группировка ХАМАС согласится продолжить такие обмены, отмечает The Times of Israel.
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