Байден и Нетаньяху договорились продолжать усилия по освобождению заложников в Газе

Президент США Джо Байден и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье в телефонном разговоре договорились продолжать работу по освобождению всех заложников в секторе Газа, сообщает Белый дом.

"Лидеры договорились продолжать работу по достижению освобождения всех заложников", - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, Байден и Нетаньяху условились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни.

Президент США со своей стороны приветствовал освобождение в последние дни заложников в Газе, среди которых - американская девочка.

Отмечается, что израильский премьер поблагодарил Байдена "за неустанные усилия по оказанию помощи и полной реализации сделки" по перемирию между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

При этом в соцсети Х Байден написал, что единственное решение конфликта между ХАМАС и Израилем - создание палестинского государства.

"Решение о сосуществовании двух государств - единственный способ гарантировать долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа. Чтобы гарантировать то, чтобы и израильтяне, и палестинцы могли жить в равных условиях свободы и достоинства", - заявил президент США.

"Мы не откажемся от усилий по достижению этой цели", - подчеркнул он.

В свою очередь представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу "Аль-Джазира", что ожидает от Байдена действий, которые бы способствовали окончательному завершению израильских боевых действий в Газе.

"У президента Байдена есть возможность положить конец наступлению Израиля на Газу. У него есть власть, чтобы это сделать, а разговоры лишь о продлении перемирия не являются решением", - сказал Хамдан.

"Решение заключается в том, чтобы остановить нападение Израиля на Газу и заставить Израиль соблюдать международные договоренности в отношении палестинского народа", - добавил он.

Между тем, ранее в воскресенье советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил телеканалу ABC News, что перемирие, которое, согласно договоренностям между сторонами, завершится в понедельник, "могут продлить на один, два, три и даже больше дней", но это зависит именно от ХАМАС.

"Что касается этого вопроса, мяч на стороне ХАМАС, потому что, как заявил Израиль, он готов продлевать паузу в боевых действиях в обмен на освобождение 10 заложников каждый дополнительный день. Так что, ХАМАС может сделать выбор в пользу освобождения заложников во вторник, среду, четверг", - сказал Салливан.

В воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ХАМАС освободило 17 заложников: 14 израильтян и трех иностранных граждан. В своем телеграм-канале ЦАХАЛ заявил, что они уже на израильской территории, некоторых отправят в больницы.

ХАМАС со своей стороны распространило заявление, в котором выразило намерение добиваться продления четырехдневного перемирия.

По данным СМИ, Израиль за первые дни перемирия освободил 117 палестинских заключенных, ожидается, что в понедельник отпустят еще около 40.

В соглашении между сторонами, одобренном израильским кабмином, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо проведение очередного голосования израильских министров.

Воскресенье - третий день из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Договоренности начали выполнять в пятницу.