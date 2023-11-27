Минэкономики Азербайджана отбирает компанию для создания единого реестра субъектов бизнеса

ООО «Строительно-снабженческое объединение» при Минэкономики Азербайджана отбираеткомпанию для создания единого реестра микро, малых и средних субъектов предпринимательства, интеграции его в информационную систему электронного правительства, а также технической и операционной поддержки реестра.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия - 250 манатов.

По условиям, подрядчик должен быть выполнить данные работы до 29 июня 2024 года.

Предложения от компаний принимаются до 18:00 25 декабря. Процедура вскрытия предложений состоится 26 декабря в 09:00.

Контактное лицо:Гюльбахар Гасымова;

Телефон: (+99412) 403-87-91; Email:gulbahar.gasimova@ttb.gov.az

Х.Насирзаде