Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.861 RUR   0.0191 GBR   2.1432 TRY   0.0588

Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 75.54 -0.86 Brent 80.58 -0.84

Бизнес и законодательство 27.11.2023 10:16

Минэкономики Азербайджана отбирает компанию для создания единого реестра субъектов бизнеса

ООО «Строительно-снабженческое объединение» при Минэкономики Азербайджана отбираеткомпанию для создания единого реестра микро, малых и средних субъектов предпринимательства, интеграции его в информационную систему электронного правительства, а также технической и операционной поддержки реестра.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия - 250 манатов.

По условиям, подрядчик должен быть выполнить данные работы до 29 июня 2024 года.

Предложения от компаний принимаются до 18:00 25 декабря. Процедура вскрытия предложений состоится 26 декабря в 09:00.

Контактное лицо:Гюльбахар Гасымова;

Телефон: (+99412) 403-87-91; Email:gulbahar.gasimova@ttb.gov.az

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, РЕЕСТР, ТЕНДЕР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az