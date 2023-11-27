Структура Минобразования направит около 3 млн манатов на капремонт Бакинского профессионально-образовательного центра по перерабатывающей промышленности

Хозрасчетное управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана направит около 2,8 млн манатов на капремонт здания Бакинского профессионально-образовательного центра по перерабатывающей промышленности. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала государственных закупок, Управление подписало соответствующий контракт с фирмой «Meqaplus». Стоимость договора – 2 млн 792,473 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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