Объем перевозок по ТМТМ можно утроить к 2030г - ВБ

Объем грузовых перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) может вырасти в три раза к 2030 году, считает старший экономист по транспорту Всемирного банка (ВБ) Виктор Арагонес.

"Наше исследование было сосредоточено на трех странах: Казахстан, Азербайджан и Грузия. Рекомендации не только усовершенствуют работу коридора, но и расширят экономические выгоды. Ключевые выводы - если будут сделаны правильные инвестиции и стратегические решения, то торговля может увеличиться в три раза к 2030 году и достичь 11 млн тонн", - сообщил Арагонес в ходе "круглого стола" в Астане.

Арагонес, как отмечает «Интерфакс-Азербайджан, считает, что у ТМТМ или Среднего торгово-транспортного коридора есть потенциал "развиваться не только как транзитный коридор, но и как коридор, который будет способствовать диверсификации торговли в Казахстане, Азербайджане, Грузии и далее давать экономические выгоды".

По его словам, есть ряд рекомендаций, которые позволят расширить торговлю в рамках ТМТМ. Арагонес отметил, что сегодня клиенты видят разрозненность услуг со стороны портов и операторов, поэтому необходимо консолидировать их усилия, предоставив единый формат тарифов, услуг и показателей деятельности.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как "Средний коридор" - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является введенная в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Отдел новостей