Столтенберг не согласен, что страны альянса не поставляли Украине современное оружие

Союзники по НАТО передавали Украине вполне современные виды вооружений, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украине передавали очень современное оружие, в частности, крылатые ракеты", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на просьбы прокомментировать утверждение о том, что Киеву требуются поставки более современного оружия для успехов в боевых действиях.

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО готовы продолжать передавать оружие Киеву.

Говоря о том, почему подобные поставки оружия в последние месяцы не позволили Украине переломить ход боевых действий, он отметил, что "не стоит недооценивать Россию" и возможности ее ВПК.