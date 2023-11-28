Баку и Эр-Рияд обсудили перспективы ВТС

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с послом Саудовской Аравии Эссам бин Салех Аль-Джутейли.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на министерство оборонной промышленности, в ходе беседы Мустафаев отметил значимость взаимных визитов и подчеркнул, что министерство примет участие на выставке "World Defence Show", которая пройдет 4-8 февраля следующего года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
В то же время, Мустафаев пригласил компании Саудовской Аравии принять участие на пятой по счету выставке "ADEX 2024" в Баку, которая пройдет 24-26 сентября.
В свою очередь посол подчеркнул важность расширения сотрудничества в военно-технической сфере между военно-промышленным комплексом Саудовской Аравии и Азербайджана и рассказал о перспективах.
Б.Рустамбеков
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