Баку и Эр-Рияд обсудили перспективы ВТС

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с послом Саудовской Аравии Эссам бин Салех Аль-Джутейли.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на министерство оборонной промышленности, в ходе беседы Мустафаев отметил значимость взаимных визитов и подчеркнул, что министерство примет участие на выставке "World Defence Show", которая пройдет 4-8 февраля следующего года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В то же время, Мустафаев пригласил компании Саудовской Аравии принять участие на пятой по счету выставке "ADEX 2024" в Баку, которая пройдет 24-26 сентября.

В свою очередь посол подчеркнул важность расширения сотрудничества в военно-технической сфере между военно-промышленным комплексом Саудовской Аравии и Азербайджана и рассказал о перспективах.

Б.Рустамбеков