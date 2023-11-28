Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8621 RUR   0.0192 GBR   2.1468 TRY   0.0588

Цена на нефть

27.11 $/bbl +/- WTI 74.86 -0.68 Brent 79.98 -0.60

Финансы 28.11.2023 10:55

АБР осуществил новое размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана, привлек $8,5 млн

Азиатский банк развития (АБР) осуществил новое размещение облигаций в национальной валюте Азербайджана и привлек 14,5 млн манатов ($8,52 млн).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию АБР, выпуск облигаций был номинирован в азербайджанских манатах, но с расчетами в долларах США, что облегчает привлечение иностранных инвесторов.

Срок обращения облигаций – 3 года, купонная ставка – 6,25% годовых. Организатором выпуска облигаций стала Goldman Sachs International, облигации приобрели Record Currency Management и Capitulum Asset Management.

Эти облигации АБР котируются на Люксембургской фондовой бирже.

Для АБР это второе размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана. В январе 2023 года АБР таким образом привлек 8,4 млн манат (около $4,9 млн).

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более $5,2 млрд.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АБР, ОБЛИГАЦИИ


Похожие новости


АБР осуществил дебютное размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана, привлек около $5 млн АБР ведет переговоры с азербайджанскими компаниями по выпуску «зелёных облигаций» АБР может выпустить облигации на рынке ценных бумаг Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az