АБР осуществил новое размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана, привлек около $11,5 млн

Азиатский банк развития (АБР) осуществил новое размещение облигаций в национальной валюте Азербайджана и привлек 19,5 млн манатов ($11,47 млн по текущему курсу).
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в АБР, выпуск облигаций был номинирован в азербайджанских манатах, но с расчетами в долларах США, что облегчает привлечение иностранных инвесторов.
Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование развития женского предпринимательства и АПК в Азербайджане.
Срок обращения облигаций – 3 года, купонная ставка – 6,5% годовых. Организатором выпуска облигаций стала Merrill Lynch International, облигации приобрел один европейский инвестор.
Эти облигации АБР котируются на Люксембургской фондовой бирже.
Для АБР это третье размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана. В январе 2023 года АБР таким образом привлек 8,4 млн манат (около $4,9 млн), в ноябре – 14,5 млн манат ($8,52 млн).
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более $5,2 млрд.
Р.Ахмедов
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