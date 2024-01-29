АБР осуществил новое размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана, привлек около $11,5 млн

Азиатский банк развития (АБР) осуществил новое размещение облигаций в национальной валюте Азербайджана и привлек 19,5 млн манатов ($11,47 млн по текущему курсу).

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в АБР, выпуск облигаций был номинирован в азербайджанских манатах, но с расчетами в долларах США, что облегчает привлечение иностранных инвесторов.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование развития женского предпринимательства и АПК в Азербайджане.

Срок обращения облигаций – 3 года, купонная ставка – 6,5% годовых. Организатором выпуска облигаций стала Merrill Lynch International, облигации приобрел один европейский инвестор.

Эти облигации АБР котируются на Люксембургской фондовой бирже.

Для АБР это третье размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана. В январе 2023 года АБР таким образом привлек 8,4 млн манат (около $4,9 млн), в ноябре – 14,5 млн манат ($8,52 млн).

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более $5,2 млрд.

Р.Ахмедов