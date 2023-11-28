Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8621 RUR   0.0192 GBR   2.1468 TRY   0.0588

Цена на нефть

27.11 $/bbl +/- WTI 74.86 -0.68 Brent 79.98 -0.60

Карабах 28.11.2023 12:04

В Карабахе и Восточном Зангезуре очищено от мин и боеприпасов более 111 тыс. га

До сих в Карабахе и Восточном Зангезуре очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 111,207 тыс. га, сообщил глава агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

По его словам, которые приводит азербайджанское госинформагентство АЗЕРТАДЖ, в ходе операций по разминированию, проведенных до сих пор на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре, обнаружены и обезврежены 109 тыс. 552 мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы, в том числе 30 тыс. 753 противопехотные мины, 18 тыс. 531 противотанковая мина и 60 тыс. 268 неразорвавшихся боеприпасов.

"Масштаб минной проблемы в Азербайджане довольно велик. По предварительным оценкам, на освобожденных от оккупации территориях установлено около 1,5 млн мин, и около 9 тыс. кв. км территории загрязнены минами", - заявил Сулейманов в ходе международной технической конференции на тему "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт".

Он отметил, что мины и другие взрывоопасные пережитки войны продолжают представлять серьезную угрозу здоровью людей и окружающей среде, призвав заинтересованные стороны наладить более тесное сотрудничество в борьбе с этой угрозой.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ВОСТЗАНГЕЗУР, РАЗМИНИРОВАНИЕ


Похожие новости


В рамках программы «Великое возвращение» в Карабах и Восточный Зангезур переселено около 1 тыс. человек Власти Азербайджана завершают работы по оценке минерально-сырьевых ресурсов в Карабахе и Зангезуре

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az