В Карабахе и Восточном Зангезуре очищено от мин и боеприпасов более 111 тыс. га

До сих в Карабахе и Восточном Зангезуре очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 111,207 тыс. га, сообщил глава агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.
По его словам, которые приводит азербайджанское госинформагентство АЗЕРТАДЖ, в ходе операций по разминированию, проведенных до сих пор на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре, обнаружены и обезврежены 109 тыс. 552 мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы, в том числе 30 тыс. 753 противопехотные мины, 18 тыс. 531 противотанковая мина и 60 тыс. 268 неразорвавшихся боеприпасов.
"Масштаб минной проблемы в Азербайджане довольно велик. По предварительным оценкам, на освобожденных от оккупации территориях установлено около 1,5 млн мин, и около 9 тыс. кв. км территории загрязнены минами", - заявил Сулейманов в ходе международной технической конференции на тему "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт".
Он отметил, что мины и другие взрывоопасные пережитки войны продолжают представлять серьезную угрозу здоровью людей и окружающей среде, призвав заинтересованные стороны наладить более тесное сотрудничество в борьбе с этой угрозой.
Р.Керимов
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