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Карабах 06.03.2024 12:28

Власти Азербайджана в 2021-2023гг направили из госбюджета свыше $7,1 млрд на восстановление Карабаха и В.Зангезура

Власти Азербайджана до 2027 года из госбюджета выделят 32 млрд манатов ($18,8 млрд) на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, сообщил депутат Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Вугар Байрамов.

Вугар Байрамов в соцсети «Х» (ранее твиттер) написал, что в 2023 году на эти цели из госбюджета было выделено 5,588 млрд манатов ($3,287 млрд), в 2021-2023гг – 12,1 млрд манатов ($7,117 млрд).

«В 2022-2026 годах на эти цели будет выделено $18,823 млрд (32 млрд манатов)», - написал Байрамов.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ВОСТЗАНГЕЗУР, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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