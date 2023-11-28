«Росатом» рассчитывает на рост зарубежной выручки в этом году до $14 млрд

Зарубежная выручка госкорпорации "Росатом" в этом году может составить не менее $14 млрд, сообщил глава компании Алексей Лихачев на Примаковских чтениях во вторник.

"Я уверен, что получим не менее 14 млрд долларов в этом году по нашим зарубежным проектам", - сказал он.

В презентации топ-менеджера напоминается, что соответствующая выручка по итогам 2022 года составляла $11,2 млрд, в 2021 году - $9 млрд, в 2020 году - $7,5 млрд. Как отметил Лихачев, показатель за шесть лет вырос "практически в два раза".

Глава госкорпорации также напомнил, что сейчас десятилетний портфель заказов компании составляет порядка $200 млрд. Согласно его выступлению, речь идет только о 33 проектах большой мощности в 11 странах, заказы на малые станции "Росатом" в "портфеле" пока не учитывает.