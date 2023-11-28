Десятилетний портфель заказов «Росатома» составляет около $200 млрд

Портфель заказов госкорпорации "Росатом" на десятилетний период составляет порядка $200 млрд, сообщил глава компании Алексей Лихачев на Примаковских чтениях во вторни.
"Важно подчеркнуть, что на десятилетний период наш портфель заказов насчитывает около 200 миллиардов долларов. То есть мы обеспечены работой не только сегодня, но и завтра", - отметил он.
При этом, согласно его выступлению, речь идет только о 33 проектах большой мощности в 11 странах, заказы на малые станции "Росатом" в "портфеле" пока не учитывает. "Сюда мы пока не включаем малую мощность, хотя по ней есть серьезные заделы", - отметил Лихачев.
Госагентство ОМС направит 3,1 млн манатов на капремонт временного здания больницы в Лачине
Азербайджан и Туркменистан расширят сотрудничество в сферах промышленности, энергетики и транспорта
Еврокомиссия предложила продлить на год чрезвычайные меры в энергетике ЕС
Вкладчики MuganBank получили компенсаций на 65 млн манатов
Минобразования направит свыше 6,1 млн манатов на капремонт школы в Абшеронском районе
Новый мультфильм Disney провалился в прокате в дебютные выходные
Amazon в 2023г нарастит число доставленных посылок в США до 5,9 млрд с 5,2 млрд
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Студент Бакинской высшей школы нефти занял первое место на международной олимпиаде
В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире