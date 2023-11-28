Десятилетний портфель заказов «Росатома» составляет около $200 млрд

Портфель заказов госкорпорации "Росатом" на десятилетний период составляет порядка $200 млрд, сообщил глава компании Алексей Лихачев на Примаковских чтениях во вторни.

"Важно подчеркнуть, что на десятилетний период наш портфель заказов насчитывает около 200 миллиардов долларов. То есть мы обеспечены работой не только сегодня, но и завтра", - отметил он.

При этом, согласно его выступлению, речь идет только о 33 проектах большой мощности в 11 странах, заказы на малые станции "Росатом" в "портфеле" пока не учитывает. "Сюда мы пока не включаем малую мощность, хотя по ней есть серьезные заделы", - отметил Лихачев.