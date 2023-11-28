Азербайджан и Туркменистан расширят сотрудничество в сферах промышленности, энергетики и транспорта

В Ашхабаде прошло 7-е заседание совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии, сообщает министерство экономики Азербайджана.
Сопредседатель МПК, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что в 2022 году торговый оборот с Туркменистаном вырос более чем в 5 раз, позитивная тенденция продолжилась и в 2023 году.
«Существует большой потенциал для увеличения торгового оборота путем расширения ассортимента поставляемой продукции», - отметил он.
По его словам, свободный торговый режим между странами способствует дальнейшему росту товарооборота. Успешное сотрудничество в сфере торговли может способствовать стимулированию взаимных инвестиций.
«Существуют большие возможности для сотрудничества с Туркменистаном по различным направлениям, в том числе в сферах инвестиций, энергетики, таможенного дела, транспорта, сельского хозяйства, пищевой безопасности, а также в рамках Бакинского международного морского торгового порта», - сказал Джаббаров.
В ходе заседания была представлена информация о экономических показателях и благоприятной бизнес-среде Азербайджана, в том числе деловом потенциале и созданных для инвесторов возможностях на освобожденных от оккупации территориях и туркменские инвесторы приглашены к активному сотрудничеству.
В свою очередь? сопредседатель МПК, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев подчеркнул значимость, которую Туркменистан придает углублению отношений с Азербайджаном, и отметил наличие хороших перспектив для дальнейшего развития многовекторного взаимовыгодного сотрудничества.
Стороны обсудили отвечающие общим интересам инициативы в экономической сфере и перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
По итогам встречи был подписан протокол 7-го заседания МПК. Протокол предусматривает расширение партнерства в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и по другим направлениям.
Б.Рустамбеков
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