Заседание МПК Азербайджан-Туркменистан пройдет на следующей неделе

В Ашхабаде 27-28 ноября пройдет очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Туркменистан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по информации правительства Туркменистана, в рамках МПК также состоится бизнес-форум.
В форуме ожидается участие компаний, специализирующихся в нефтегазовой отрасли, текстильной индустрии, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, строительстве и выпуске стройматериалов, фармацевтической промышленности, в транспортно-логистической сфере, области информационных технологий и др.
Кроме этого, предусматривается также провести ряд двусторонних встреч и переговоров между представителями туркменского бизнес-сообщества и азербайджанских компаний.
По итогам форума ожидается подписание соответствующих документов.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов распорядился должным образом подготовиться к туркмено-азербайджанскому бизнес-форуму. По его словам, в рамках предстоящей деловой встречи следует уделить особое внимание обсуждению новых направлений двустороннего сотрудничества.
Р.Ахмедов
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