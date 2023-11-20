Заседание МПК Азербайджан-Туркменистан пройдет на следующей неделе

В Ашхабаде 27-28 ноября пройдет очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Туркменистан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по информации правительства Туркменистана, в рамках МПК также состоится бизнес-форум.

В форуме ожидается участие компаний, специализирующихся в нефтегазовой отрасли, текстильной индустрии, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, строительстве и выпуске стройматериалов, фармацевтической промышленности, в транспортно-логистической сфере, области информационных технологий и др.

Кроме этого, предусматривается также провести ряд двусторонних встреч и переговоров между представителями туркменского бизнес-сообщества и азербайджанских компаний.

По итогам форума ожидается подписание соответствующих документов.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов распорядился должным образом подготовиться к туркмено-азербайджанскому бизнес-форуму. По его словам, в рамках предстоящей деловой встречи следует уделить особое внимание обсуждению новых направлений двустороннего сотрудничества.

Р.Ахмедов