Вкладчики MuganBank получили компенсаций на 65 млн манатов

ВкладчикиОАО «MuganBank», чья лицензия была аннулирована19 октября 2023 года, с 27 ноября получиликомпенсации на общую сумму свыше 65 млн манатов по застрахованным вкладам, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Фонде страхования вкладов (ADIF).

По данным ADIF компенсации получили 1849 вкладчиков банков.

«В целом, объем выплаченных вкладчикам компенсаций превысил 65 млн манатов. Это примерно 32% от общей суммы компенсации, подлежащей выплате», - отмечается в информации.

Выплата компенсаций осуществляется через филиалы ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) и ОАО «Kapital Bank».

Как сообщалось ранее, Центробанк Азербайджана 19 октября 2023 года аннулировал лицензию на деятельность ОАО «MuganBank» из-за многочисленных нарушений в деятельности банка.

Х.Насирзаде