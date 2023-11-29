Вкладчики MuganBank 27-28 ноября получили компенсаций на 100 млн манатов

Вкладчики ОАО "MuganBank", чья лицензия была аннулирована 19 октября 2023 года, 27-28 ноября получили компенсации на общую сумму 100 млн 951 тыс. манатов по застрахованным вкладам, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Фонде страхования вкладов (ADIF). "Это примерно 20% от общей суммы компенсации, подлежащей выплате", - отмечается в информации. По данным ADIF компенсации получили 2983 вкладчика банка. Выплата компенсаций осуществляется через филиалы ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB) и ОАО "Kapital Bank". Как сообщалось ранее, Центробанк Азербайджана 19 октября 2023 года аннулировал лицензию на деятельность ОАО "MuganBank" из-за многочисленных нарушений в деятельности банка. Х.Насирзаде

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