Совет ЕЭК заявил о необходимости обеспечения поставок российской пшеницы в другие страны ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии заявил о необходимости обеспечения поставок российской пшеницы в другие страны Евразийского экономического союза во избежание дефицита этого продукта.
"Согласно экспертным оценкам, мировое производство твердых сортов пшеницы в текущем сельскохозяйственном году может снизиться примерно на 8%, что создает риск возникновения дефицита на рынке и может привести к росту цен на макаронные изделия, которые относятся к социально значимым видам пищевой продукции. С целью обеспечения поставок российской пшеницы в другие страны Союза в объемах, необходимых для внутреннего потребления, Совет ЕЭК принял соответствующее поручение", - сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, которого цитирует пресс-служба ЕЭК.
Там добавили, что "в рамках работы по сближению мер регулирования экспорта, принимаемых странами Евразийского экономического союза, и обеспечению эффективного функционирования внутреннего рынка Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел возможные шаги для обеспечения сбалансированности рынка твердой пшеницы. В настоящее время обсуждается вопрос о введении государствами-членами мер нетарифного регулирования в отношении вывоза твердой пшеницы".
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