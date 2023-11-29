Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен до марта 2024г

Бывший автозавод "Фольксваген" в Калуге останется в простое до 29 февраля 2024 года, сообщается в соцсетях на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус".
По информации профсоюза, сотрудники с 4 декабря будут находиться в простое на рабочем месте (офисные сотрудники в полном составе, рабочие - в первую смену).
Работникам до 30 ноября предлагают уволиться по собственному желанию с выплатой трех окладов, списанием долгов по субсидиям на недвижимость, автомобили и отпуск и выплатой премии за стаж работы 5/10/15 лет, если дата стажа - до 31 августа 2024 года.
В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс" - за 125 млн евро.
Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.
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