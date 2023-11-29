Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 ноября сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 29 ноября ЦБА установил на уровне 1.8707 маната/1EUR (28 ноября - 1.8621 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 ноября установил на уровне 0.0191 маната/1RUB (28 ноября - 0.0192 маната/1EUR).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 29 ноября ЦБА сохранил на уровне 0.0588 маната/1TRY. (28 ноября -0.0588 маната/1TRY)
Б.Рустамбеков
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