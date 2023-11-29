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Это интересно 29.11.2023 15:33

Одна из самых богатых женщин мира продает акции Las Vegas Sands на $2 млрд, чтобы купить баскетбольную команду

Мириам Адельсон, входящая в список самых богатых женщин мира с состоянием порядка $32,8 млрд, продает акции оператора казино Las Vegas Sands на сумму $2 млрд, говорится в сообщении компании.

Эти акции составляют около 10% её доли. Она и её семья являются крупнейшими акционерами оператора казино.

Как пишет CNBC со ссылкой на информированные источники, средства от продажи акций будут направлены на покупку мажоритарной доли в баскетбольной команде "Даллас Маверикс" у миллиардера Марка Кьюбана. Сумма сделки, по словам источников, составит около $3,5 млрд. Сам Кьюбан сохранит за собой миноритарную долю.

В Лас-Вегасе в настоящее время нет своей баскетбольной команды, отмечает CNBC.

Адельсон родилась в Израиле и имеет американское гражданство. Она является известным врачом, специализирующимся на лечении больных с различными зависимостями, а также видным сторонником Республиканской партии. Её второй муж, основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон, скончался в 2021 году и оставил ей в наследство 56% акций компании.

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Тэги: США, СПОРТ, КОМАНДА, СДЕЛКА


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