Одна из самых богатых женщин мира продает акции Las Vegas Sands на $2 млрд, чтобы купить баскетбольную команду

Мириам Адельсон, входящая в список самых богатых женщин мира с состоянием порядка $32,8 млрд, продает акции оператора казино Las Vegas Sands на сумму $2 млрд, говорится в сообщении компании.
Эти акции составляют около 10% её доли. Она и её семья являются крупнейшими акционерами оператора казино.
Как пишет CNBC со ссылкой на информированные источники, средства от продажи акций будут направлены на покупку мажоритарной доли в баскетбольной команде "Даллас Маверикс" у миллиардера Марка Кьюбана. Сумма сделки, по словам источников, составит около $3,5 млрд. Сам Кьюбан сохранит за собой миноритарную долю.
В Лас-Вегасе в настоящее время нет своей баскетбольной команды, отмечает CNBC.
Адельсон родилась в Израиле и имеет американское гражданство. Она является известным врачом, специализирующимся на лечении больных с различными зависимостями, а также видным сторонником Республиканской партии. Её второй муж, основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон, скончался в 2021 году и оставил ей в наследство 56% акций компании.
Азербайджан и Молдова в декабре проведут заседание МПК
Азербайджан и Алжир обсудили перспективы расширения сотрудничества
Бердымухамедов обсудил с Джаббаровым совместные проекты международного масштаба Азербайджана и Туркменистана
Вкладчики MuganBank 27-28 ноября получили компенсаций на 100 млн манатов
Страны ЕС с 2020 года получили по TAP более 30 млрд куб.м газа из Азербайджана
Азербайджану необходимо до $44 млрд для реализации мер по устойчивому развитию и декарбонизации к 2060г - ВБ
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Лондон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны до 2025 года
Блинкен не считает, что союзники по НАТО больше не хотят передавать Украине вооружение для наступательных операций
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Исполнилось 12 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире