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Goldman планирует предложить состоятельным клиентам инвестиции в спортивные клубы

Американский банк Goldman Sachs Group создает подразделение спортивных франшиз в рамках инвестбанковского бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Новое подразделение объединит в себе направления спортивных M&A и спортивного финансирования и позволит состоятельным клиентам инвестировать в частные спортивные клубы, стадионы и другие проекты. Работа по привлечению таких инвесторов будет вестись в сотрудничестве со специалистами по управлению активами и крупными частными капиталами.

Goldman отказался сообщить WSJ, в какие клубы смогут инвестировать клиенты, однако известно, что это могут быть в том числе клубы младших лиг.

Банк работал над различными спортивными сделками в США и за их пределами, включая продажу футбольного клуба "Челси" и "Формулы-1".

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Тэги: США, GOLDMAN, СПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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