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Дальнее зарубежье 20.09.2023 20:02

Goldman близок к продаже сервиса потребкредитования GreenSky за $500 млн - WSJ

Американский банк Goldman Sachs Group находится на продвинутой стадии эксклюзивных переговоров о продаже сервиса потребительского кредитования GreenSky группе инвестфирм, включая Sixth Street, Pacific Investment Management и KKR, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сумма сделки может составить порядка $500 млн. Goldman купил GreenSky около полутора лет назад примерно за $1,7 млрд.

Переговоры завершают долгий процесс рассмотрения заявок от различных потенциальных покупателей, в том числе фондов прямых инвестиций и финкомпаний.

GreenSky специализируется на предоставлении кредитов на ремонт жилья. Глава Goldman Дэвид Соломон называл сервис банковской платформой будущего.

Акции Goldman дорожают на 0,2% на предварительных торгах в среду.

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Тэги: США, GOLDMAN, ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ, СДЕЛКА


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