Шансы США избежать рецессии существенно выше, чем год назад

Вероятность того, что экономика США избежит рецессии, в данный момент "существенно выше", чем была 12 месяцев назад, заявил главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон.
"Я считаю, что американская экономика проявила себя более устойчивой в последние 12 месяцев, чем мы ожидали. Полагаю, шансы на "мягкую посадку" экономики в данный момент существенно выше", - сказал Соломон в ходе отраслевой конференции, организованной Barclays.
Он отметил, однако, что инфляция в США, возможно, будет оставаться упрямо высокой еще какое-то время.
"Ситуация с инфляцией улучшилась, - цитирует Соломона газета Financial Times. - Но я отношусь к тем, кто считает, что инфляция еще может быть несколько устойчивой, и нам есть над чем поработать".
Ранее в этом месяце команда экономистов Goldman во главе с Яном Хациусом понизила оценку вероятности рецессии в США в следующие 12 месяцев до 15%.
В июле эксперты инвестбанка оценивали такую возможность в 20%, в марте - в 35%.
Азербайджанские военные пресекли попытку проникновения ДРГ армянских НВФ в Карабахе на территорию расположения подразделений армии - Минобороны
Следующее заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия пройдет в Азербайджане - МИД
Гаджиев призвал международных партнеров Баку оказать давление на Ереван в вопросе использования маршрутов для снабжения Карабаха
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели трех военнослужащих в результате крушения военного транспортного средства
Алиев сменил ректоров двух вузов в Азербайджане
Минздрав потратит 2,3 млн манатов на ремонт ряда учреждений здравоохранения
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Пашинян заявил, что в контексте отношений Армении и России ориентируется на заявления Путина
Пашинян уверяет, что Армения пытается предотвратить войну всеми возможными дипломатическими методами
Генсек ООН по-прежнему готов к роли посредника в ситуации в Украине, но пока считает, что до урегулирования далеко
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» продолжает обновлять свои центры услуг
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС