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Макроэкономика 13.09.2023 21:04

Шансы США избежать рецессии существенно выше, чем год назад

Вероятность того, что экономика США избежит рецессии, в данный момент "существенно выше", чем была 12 месяцев назад, заявил главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон.

"Я считаю, что американская экономика проявила себя более устойчивой в последние 12 месяцев, чем мы ожидали. Полагаю, шансы на "мягкую посадку" экономики в данный момент существенно выше", - сказал Соломон в ходе отраслевой конференции, организованной Barclays.

Он отметил, однако, что инфляция в США, возможно, будет оставаться упрямо высокой еще какое-то время.

"Ситуация с инфляцией улучшилась, - цитирует Соломона газета Financial Times. - Но я отношусь к тем, кто считает, что инфляция еще может быть несколько устойчивой, и нам есть над чем поработать".

Ранее в этом месяце команда экономистов Goldman во главе с Яном Хациусом понизила оценку вероятности рецессии в США в следующие 12 месяцев до 15%.

В июле эксперты инвестбанка оценивали такую возможность в 20%, в марте - в 35%.

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Тэги: США, РЕЦЕССИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, GOLDMAN


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