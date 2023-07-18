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Макроэкономика 18.07.2023 18:34

Goldman понизил оценку вероятности рецессии в США до 20% с 25%

Аналитики Goldman Sachs Group теперь оценивают вероятность наступления рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев в 20% против прежней оценки в 25%, пишет CNBC.

Рост оптимизма вызван лучшими, чем ожидалось, статданными, говорится в сообщении экономистов Goldman под руководством Яна Хациуса.

"Главной причиной снижения (оценки вероятности рецессии - ИФ) стал тот факт, что недавние данные укрепили нашу уверенность в том, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует рецессии", - написали они.

Темпы роста потребительских цен в США в июне упали до 3%, обновив минимум за два года. По мнению Хациуса, Федрезерв все равно повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июле, однако на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики может закончиться.

Экономисты Goldman полагают, что темпы роста американской экономики во втором квартале могут составить около 2,6%. В первом квартале ВВП США увеличился на 2% в пересчете на годовые темпы.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, РЕЦЕССИЯ, ПРОГНОЗ


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