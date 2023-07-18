Goldman понизил оценку вероятности рецессии в США до 20% с 25%

Аналитики Goldman Sachs Group теперь оценивают вероятность наступления рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев в 20% против прежней оценки в 25%, пишет CNBC.
Рост оптимизма вызван лучшими, чем ожидалось, статданными, говорится в сообщении экономистов Goldman под руководством Яна Хациуса.
"Главной причиной снижения (оценки вероятности рецессии - ИФ) стал тот факт, что недавние данные укрепили нашу уверенность в том, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует рецессии", - написали они.
Темпы роста потребительских цен в США в июне упали до 3%, обновив минимум за два года. По мнению Хациуса, Федрезерв все равно повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июле, однако на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики может закончиться.
Экономисты Goldman полагают, что темпы роста американской экономики во втором квартале могут составить около 2,6%. В первом квартале ВВП США увеличился на 2% в пересчете на годовые темпы.
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