Вероятность рецессии в США резко снизилась, но экономику ждет слабый рост в 2024г

Вероятность рецессии в США снизилась, но экономику страны ждет слабый рост и повышение безработицы в 2024 году, полагают эксперты, опрошенные The Wall Street Journal.
Согласно последнему опросу, вероятность рецессии в американской экономике в следующие 12 месяцев оценивается экспертами в 39% против 48% в октябре.
"Рецессия сейчас выглядит менее вероятной, чем год назад, поскольку процентные ставки будут идти вниз, цены на бензин опустились по сравнению с прошлым годом, темпы роста доходов американцев опережают инфляцию", - отмечает главный экономист Comerica Bank Билл Адамс.
Консенсус-прогноз экспертов предполагает увеличение ВВП США всего на 1% в 2024 году после подъема на 2,6% в 2023 году.
"Это будет не рецессия, а скорее остановка роста", - говорит экономист Georgia State University Раджив Дхаван.
Число рабочих мест в США, как ожидается, продолжит увеличиваться в 2024 году, однако гораздо более медленно, чем годом ранее. Средние темпы роста количества рабочих мест в этом году составят 64 тыс. в месяц против 225 тыс. в 2023 году и 399 тыс. в 2022 году, прогнозируют эксперты.
Они в среднем ожидают подъема безработицы в Штатах с декабрьских 3,7% до 4,1% в июне и 4,3% к концу текущего года.
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что базовая инфляция в США (индекс PCE Core) замедлится до 2,3% к концу 2024 года с ноябрьских 3,2%.
Эксперты уверены, что Федрезерв начнет опускать ставку в этом году, но расходятся в прогнозах относительно сроков первого снижения.
Лишь 19% респондентов WSJ согласны с прогнозом рынка о том, что американский ЦБ уменьшит ставку на заседании 19-20 марта. Примерно треть опрошенных полагает, что ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики на заседании 30 апреля - 1 мая, еще треть ждет, что это произойдет лишь в июне.
В опросе, проведенном WSJ 5-9 января, принял участие 71 экономист.
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