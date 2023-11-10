ФРС без колебаний поднимет ставки, если это станет необходимым - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) США без колебаний снова поднимет процентные ставки, если сочтет это целесообразным, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, сказал он на мероприятии Международного валютного фонда в четверг.
"Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - отметил глава ФРС. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения".
Из-за существенного роста ВВП в третьем квартале Федрезерв видит риск того, что более сильный, чем ожидалось, экономический рост может подорвать прогресс в борьбе с инфляцией. Пауэлл сказал, что он и его коллеги ожидают замедления экономического роста в ближайшие кварталы, но в этом еще предстоит удостовериться, сообщает MarketWatch.
По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости "без колебаний" вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил он.
Трейдеры видят лишь небольшую вероятность повышения процентных ставок на следующем заседании ФРС 12-13 декабря, по данным CME Fed Watch.
Байрамов отправился с визитом в Саудовскую Аравию
Сенат утвердил кандидатуру Либби на пост посла США в Азербайджане
Алиев и Раиси обсудили региональные процессы и двусторонние отношения Баку и Тегерана
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E
Профсоюз голливудских актеров договорился с медиакомпаниями и приостановил забастовку
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
США и Индия обсудят ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, Украину - глава индийского МИД
Венгрия против переговоров о членстве Украины в ЕС - Орбан
Доля заказов стран Ближнего Востока и Северной Африки в оружейном портфеле РФ достигает 50% - глава «Рособоронэкспорта»
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире