ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность росла сильными темпами в третьем квартале. Прирост числа рабочих мест стал более умеренным по сравнению с началом года, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция по-прежнему повышенная", - говорится в сообщении.

В сентябрьском заявлении FOMC отмечал "устойчивые" темпы повышения экономической активности.

"Банковская система США надежна и устойчива. Ужесточение кредитных и финансовых условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен", - сообщается в документе.

Комитет продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками.

"Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - отмечается в сообщении. - Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых".

Комитет продолжит оценивать дополнительные данные и их влияние на денежно-кредитную политику.

"Принимая решения относительно будущих темпов ужесточения политики, который может потребоваться для постепенного возврата инфляции к 2%, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения ДКП, экономические и финансовые события, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

Федрезерв продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также события на финансовых рынках и международные события", - говорится в документе.

Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,2% после публикации решения ФРС, S&P 500 и Nasdaq Composite растут на 0,4% и 0,6% соответственно.

Курс доллара к евро составляет $1,0540, евро теряет 0,36%.