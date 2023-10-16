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Макроэкономика 16.10.2023 19:22

Экономисты больше не ждут рецессии в США

Экономисты стали с большим оптимизмом смотреть на будущее американской экономики и теперь полагают, что страна сумеет избежать рецессии, свидетельствуют результаты ежеквартального опроса The Wall Street Journal.

Эксперты, принявшие участие в опросе, теперь видят вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев на уровне 48% против 54% в июле. Показатель опустился ниже 50% впервые с середины прошлого года, отмечает WSJ.

"Вероятность рецессии в США продолжает снижаться на фоне более спокойной обстановки в банковском секторе и сильного рынка труда, а также растущих реальных доходов, поддерживающих потребительский спрос", - написали аналитики BMO Даг Портер и Скотт Андерсон.

Экономисты выделяют три основных позитивных фактора в американской экономике: замедление инфляции, ожидаемое окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, а также сильные показатели рынка труда и экономики в целом.

ВВП США, согласно консенсус-прогнозу экономистов, вырастет на 2,2% в годовом выражении в четвертом квартале 2023 года. Предыдущий прогноз предусматривал подъем на 1%.

Оценка роста американской экономики в 2024 году была понижена до 1% с июльских 1,3%, при этом аналитики ждут сохранения позитивной динамики и в 2025 году. Безработица в Штатах, как ожидается, поднимется чуть выше 4%, но останется близкой к историческим минимумам.

Почти 60% респондентов считают, что Федрезерв больше не будет повышать процентные ставки с текущего уровня 5,25-5,5%, максимального за два года. Лишь 23% ждут еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре и 11% - в декабре.

Примерно половина опрошенных полагает, что ФРС может начать снижение ставки во втором квартале 2024 года, поскольку инфляция продолжит снижаться.

Экономисты прогнозируют, что основной показатель инфляции - индекс потребительских цен CPI - опустится до 2,4% к концу следующего года с 3,7% в сентябре и достигнет 2,2% к концу 2025 года. Целевым уровнем инфляции для Федрезерва является 2%.

"За последние несколько месяцев вероятность "мягкой посадки" несомненно выросла, - написали экономисты Deutsche Bank Бретт Райан и Мэтью Луцетти. - При этом в следующем году влияние негативных факторов, таких как истощение финансовых сбережений домохозяйств, ужесточение условий кредитования и замедление роста доходов, будет более выраженным".

В опросе WSJ приняли участие 65 экономистов, опрос проводился в период с 6 по 11 октября.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКИ, ОПРОС


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