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Дальнее зарубежье 16.12.2023 03:42

Рост экономики США замедлится в 2024г до 1,5% с 2,5% в 2023г - CBO

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует замедление темпов экономического роста и роста потребительских цен в стране в следующем году.

Согласно прогнозу CBO, в 2024 году рост ВВП с поправкой на инфляцию составит 1,5% по сравнению с 2,5% в текущем году. В 2025 году темпы подъема американской экономики, как ожидается, ускорятся до 2,2%.

Инфляция (индекс PCE, ключевой показатель для Федрезерва), по оценкам CBO, замедлится в следующем году до 2,1% с 2,9% в этом году и немного ускорится до 2,2% в 2025 году.

Безработица в США, как ожидается, в четвертом квартале следующего года составит 4,4%. Прогноз на конец 2023 года предполагает, что этот показатель будет находится на уровне 3,9%.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, CBO, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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