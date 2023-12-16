Рост экономики США замедлится в 2024г до 1,5% с 2,5% в 2023г - CBO

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует замедление темпов экономического роста и роста потребительских цен в стране в следующем году.
Согласно прогнозу CBO, в 2024 году рост ВВП с поправкой на инфляцию составит 1,5% по сравнению с 2,5% в текущем году. В 2025 году темпы подъема американской экономики, как ожидается, ускорятся до 2,2%.
Инфляция (индекс PCE, ключевой показатель для Федрезерва), по оценкам CBO, замедлится в следующем году до 2,1% с 2,9% в этом году и немного ускорится до 2,2% в 2025 году.
Безработица в США, как ожидается, в четвертом квартале следующего года составит 4,4%. Прогноз на конец 2023 года предполагает, что этот показатель будет находится на уровне 3,9%.
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