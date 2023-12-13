ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023г до 2,6%, понизила прогноз инфляции до 2,8%

Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год - до 1,4% с 1,5%.

Ожидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 2,8% с 3,3%, на следующий - до 2,4% с 2,5%.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, к концу 2025 года - 3,6%. В сентябре ожидалось 5,1% и 3,9% соответственно.