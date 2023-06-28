Рецессия в США возможна, но не является базовым сценарием - Пауэлл

Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Вместе с тем инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось, что является аргументом в пользу дальнейшего повышения процентной ставки, сказал он на форуме Европейского центрального банка, проходящем в португальском городе Синтра.

"Курс денежно-политики сейчас ограничительный, но, возможно, он еще не был достаточно ограничительным в течение достаточного времени", - добавил Пауэлл.

По мере приближения к целевому уровню ставки возрастают и риски, поэтому руководители ФРС решили не повышать ставку в июне, сказал глава Федрезерва, добавив, что большинство членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) ждут двух и более повышений в дальнейшем.

В ответ на вопрос о том, будет ли регулятор поднимать ставки на нескольких следующих заседаниях подряд, Пауэлл ответил, что это пока не решено - однако и не исключено.

Замедление темпов подъема ставок в последнее время глава Федрезерва объяснил тем, что риски слишком жесткой и слишком мягкой ДКП постепенно становятся сбалансированными, хотя полный баланс пока не достигнут.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступавшая на том же мероприятии, заявила, что европейский центробанк, с высокой вероятностью, повысит ставку в июле, отметив при этом, что решения принимаются на каждом заседании отдельно и зависят от поступающих статданных.

"Мы хотим удерживать ставки на высоком уровне до тех пор, пока не убедимся, что инфляция устойчиво движется к цели в 2%", - сказала она.

Лагард также выразила надежду, что еврозоне удастся избежать рецессии в текущем году. В первом квартале 2023 года в еврозоне был зафиксирован нулевой рост, данных по второму кварталу пока нет, однако статданные, включая индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, вызывают тревогу. Во втором полугодии руководство ЕЦБ ожидает ускорения роста экономики и в целом прогнозирует увеличение ВВП на 0,9% в этом году.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что его регулятор тоже внимательно отслеживает поступающие данные, включая информацию о рекордно низкой безработице, и принимает решения исходя из них. Он, как и его коллеги, не ждет рецессии в 2023 году.

Более высокую, чем в большинстве других развитых экономиках, инфляцию Бейли отчасти объясняет состоянием британского рынка труда, где размер рабочей силы все еще не вернулся на доковидный уровень.

В свою очередь руководитель Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что японский ЦБ ждет замедления инфляции до конца текущего года и некоторого ускорения в 2024 году, подчеркнув, что во второй части прогноза регулятор не вполне уверен.

Японская экономика получает поддержку за счет отложенного спроса и активных инвестиций бизнеса после отмены антикоронавирусных ограничений, что нашло отражение в подъеме японского фондового индекса до 30-летних максимумов, сказал Уэда.

В ответ на просьбу прокомментировать резкое падение курса иены Уэда отметил, что на японскую валюту влияет много факторов, включая решения других центробанков мира.

Центробанк внимательно следит за обменным курсом, но решение об интервенциях принимает только министерство финансов, подчеркнул глава японского ЦБ.