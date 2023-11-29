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Блинкен считает преждевременным рассуждать о том, кто станет следующим генсеком НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать обсуждения по вопросу следующего генсека НАТО, но отметил, что ситуация станет яснее ближе к саммиту альянса в Вашингтоне.

"По вопросу будущего и следующего генерального секретаря: я не буду комментировать внутренние обсуждения альянса, мы проработаем это и, как я ожидаю, к Вашингтонскому саммиту мы будем готовы говорить об этом более ясно", - заявил Блинкен в среду во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО.

Он отметил, что сейчас у НАТО уже есть "необычайный генсекретарь" Йенс Столтенберг, и его руководство альянсом, по мнению Блинкена, можно назвать "исключительным".

Блинкен добавил, что сейчас Столтенбергу надо сфокусироваться на подготовке к саммиту, США также сфокусированы на этой работе и сотрудничают с генсеком для проведения успешного саммита.

Саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса, пройдет в июле 2024 года в Вашингтоне.

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Тэги: США, НАТО, ГЕНСЕК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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