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Внешняя политика 29.11.2023 16:42

Азербайджан и Алжир обсудили перспективы расширения сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь МИД Алжира Лунес Маграман обсудили на встрече в среду перспективы расширения двустороннего сотрудничества, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах расширения отношений дружбы и сотрудничества Азербайджана и Алжира, подчеркнута важность политического диалога, механизма консультаций, межпарламентского сотрудничества и взаимных визитов высокого уровня», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Страны также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества в энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной, медицинской и других сферах, а также по вопросам сотрудничества в региональном и многостороннем форматах, добавили в министерстве.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АЛЖИР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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