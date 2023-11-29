Азербайджан и Алжир обсудили перспективы расширения сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь МИД Алжира Лунес Маграман обсудили на встрече в среду перспективы расширения двустороннего сотрудничества, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах расширения отношений дружбы и сотрудничества Азербайджана и Алжира, подчеркнута важность политического диалога, механизма консультаций, межпарламентского сотрудничества и взаимных визитов высокого уровня», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Страны также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества в энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной, медицинской и других сферах, а также по вопросам сотрудничества в региональном и многостороннем форматах, добавили в министерстве.

Р.Керимов